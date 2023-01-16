Рабочая неделя в Краснодаре начнется с тумана и гололеда

Рабочая неделя в Краснодаре начнется с тумана и гололедаВ понедельник в Краснодаре будет сухо: снега, дождя и любых других осадков не предвидится, сообщили специалисты краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.