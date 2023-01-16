Живая Кубань

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Рабочая неделя в Краснодаре начнется с тумана и гололеда

Рабочая неделя в Краснодаре начнется с тумана и гололеда

Рабочая неделя в Краснодаре начнется с тумана и гололедаВ понедельник в Краснодаре будет сухо: снега, дождя и любых других осадков не предвидится, сообщили специалисты краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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