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RT Russia

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Путин выразил уверенность, что враг будет сыпаться

Путин выразил уверенность, что враг будет сыпаться

Враг будет сыпаться, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Бишкеке, отвечая на вопрос, наступил ли переломный момент в зоне СВО.

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