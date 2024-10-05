На строительство и реконструкцию участков трассы М12 выделили 9 млрд рублей

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 9 миллиардов рублей на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга.
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