Администрация Феодосии: в городе не вводили режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

Руководство города Феодосии, расположенного в Республике Крым, опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе.
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