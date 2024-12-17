СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии.
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