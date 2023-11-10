Путин: живее всех живых!

От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.
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