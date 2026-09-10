K2Tech запустила онлайн-тест для оценки зрелости управления ИТ

Появление теста связано с изменениями в рыночных условиях, включая ужесточение регулирования, рост стоимости оборудования и развитие ИИ-проектов, которые меняют требования к управлению ИТ.
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