Значение спреда по облигациям "МТС" с привязкой к RUONIA составит 1,25% годовых

Значение спреда по облигациям "МТС" с привязкой к RUONIA составит 1,25% годовыхПАО "МТС" по итогам сбора заявок установило значение спреда по биржевым облигациям серии 002Р-02 в размере 1,25% годовых, говорится в сообщении компании.