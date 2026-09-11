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Газета.ру

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Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Желонкина по его просьбе

Мишустин освободил от должности замминистра просвещения Желонкина по его просьбе

Владимир Желонкин освобожден от должности заместителя министра просвещения. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

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