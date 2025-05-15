Почему Boeing будет трудно выйти из кризиса даже с рекордной сделкой с Катаром на 96 миллиардов

Авиастроительная компания Boeing получила свой самый крупный заказ на самолеты: Qatar Airways согласилась купить до 210 широкофюзеляжных самолетов, включая модели 787 Dreamliner и 777X, в рамках сделки стоимостью 96 миллиардов долларов.
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