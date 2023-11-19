Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: седан Toyota Camry нового поколения, кроссовер Subaru Forester шестого поколения, секретный кроссовер Cadillac Optiq, электрический кроссовер Lucid Gravity и уникальный гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport.