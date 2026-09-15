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Царьград

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МЧС ЯНАО тушит 29 пожаров на Ямале, в том числе у Нового Уренгоя

МЧС ЯНАО тушит 29 пожаров на Ямале, в том числе у Нового Уренгоя

На Ямале 15 сентября вспыхнуло 29 пожаров, включая окрестности Нового Уренгоя. Тушением занимаются МЧС ЯНАО, "Ямалспас" и привлекшиеся из ХМАО пожарные.

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