Господдержка и рост экономики должны сдержать рост цен на жилье в России

Москва, 30 января. Рост цен на жилье в России ниже инфляции можно обеспечить за счет эффективных мер государственной поддержки строительной отрасли и устойчивого развития экономики, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
Москва, 30 января. Рост цен на жилье в России ниже инфляции можно обеспечить за счет эффективных мер государственной поддержки строительной отрасли и устойчивого развития экономики, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
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