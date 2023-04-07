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Минобороны Армении заявило об участии в двух военных учениях ВС США в 2023 году

Минобороны Армении заявило об участии в двух военных учениях ВС США в 2023 году

Вооруженные силы Армении в текущем году будут участвовать в двух военные учениях США. Об этом рассказал пресс-секретарь армянского минобороны Арам Торосян.

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