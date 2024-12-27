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Царьград

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Опрос SuperJob: какие дела раздражают наших сограждан перед Новым годом

Опрос SuperJob: какие дела раздражают наших сограждан перед Новым годом

Новогодняя суета приносит не только ощущение приближающегося праздника, но иногда и негативные эмоции.

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