В ходе крупных боестолкновений в селе Вольное Поле на юге Донецкой области было установлено, что иностранные бойцы играют важную роль в подразделениях ВСУ, как сообщают многочисленные российские источники.
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