Старую ливнёвку на улице Московской в Ижевске заменили на лотки открытого типа

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается ремонт участка улицы Московской от Гагарина до Азина. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.
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