Европу уличили в недостаточной защите детей от педофилов

Европейские страны делают недостаточно для защиты детей от педофилов и сексуального рабства. В этом их уличил бывший генеральный директор организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард в беседе с РИА Новости.
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