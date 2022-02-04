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Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе

Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе

Кива заявил, что для Зеленского и членов его команды «95 квартала», которые называют себя правительством, чтобы не попасть в тюрьму и сохранить награбленное, существует два пути.

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