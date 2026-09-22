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Каменные орудия под вулканическим пеплом оказались старше Великой пирамиды в четыре раза

Каменные орудия под вулканическим пеплом оказались старше Великой пирамиды в четыре раза

В отдаленном районе американского штата Орегон археологи обнаружили находки, которые способны изменить представления ученых о первых обитателях Северной Америки.

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