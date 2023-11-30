Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне.
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