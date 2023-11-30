Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    А что предупреждать то?«Герани» для Зеле...
  • Владимир семин
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  • Игорь Максаков
    Автор молодец, улыбнуло его творчество, а главное, что всё правильно сказано!)))))Две тысячи мойшей...

Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

  В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне.

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