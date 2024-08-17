Avia.pro - СМИ Как же приятно видеть, когда наше правительство заботится о своих верных служащих! Антон Силуанов, министр финансов и мастер жанра «как бы сделать всё, чтобы нам было лучше», снова в деле.
Глава Минфина заявил о планах повысить зарплаты чиновникам
Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
так рабочие в основном СЛАВЯНЕ а чиновники в большинстве ггусские
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
козёл из минфинки.
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16 час.
Геннадий Каранкевич
Как повышение зарплаты так чиновникам,простому рабочему почему не пишут ,что поднимают з/плату. И так везде.
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13 час.
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