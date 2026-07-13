Ожидается отставка министра обороны Украины

Михаила Федорова могут уволить за его борьбу с так называемой «люксовой коррупцией». Журналисты «Украинской правды» приводят развернутую метафору для описания ситуации: Министра обороны Михаила Федорова хотят уволить за то, что он, оказавшись в «коррупционном поезде», вместо того чтобы спокойно «ехать со всеми», решил дернуть за «стоп-кран», что не понравилось «пассажирам из вагонов люксовой коррупции».