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Аргументы недели

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Ожидается отставка министра обороны Украины

Ожидается отставка министра обороны Украины

Михаила Федорова могут уволить за его борьбу с так называемой «люксовой коррупцией». Журналисты «Украинской правды» приводят развернутую метафору для описания ситуации: Министра обороны Михаила Федорова хотят уволить за то, что он, оказавшись в «коррупционном поезде», вместо того чтобы спокойно «ехать со всеми», решил дернуть за «стоп-кран», что не понравилось «пассажирам из вагонов люксовой коррупции».

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