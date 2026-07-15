Июльская тихая охота: какие грибы искать, а о каких забыть

В середине лета лес окончательно меняет свои декорации. Если в июне я еще могла позволить себе расслабленно бродить по опушкам, собирая все подряд, то к середине июля природа будто проводит четкую границу: наивный сезон окончен, начинается настоящая, почти детективная работа.