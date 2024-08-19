Собянин: В Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

До конца года завершится реставрация еще 150 памятников архитектуры С начала текущего года в Москве отреставрировано 50 объектов культурного наследия, в том числе Дом Лопатиной, палаты Гребенщиковых и усадьба Воронцова.
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