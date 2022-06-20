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Младший брат РЖД воспитывает и расстраивает потомков. На детских железных дорогах России стартовал летний рабочий сезон

Младший брат РЖД воспитывает и расстраивает потомков. На детских железных дорогах России стартовал летний рабочий сезон

В начале лета в России по традиции открываются маленькие копии огромной махины под названием сеть РЖД — детские железные дороги.

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