В рубрику #НАКИПЕЛО Когда будет ремонт на трассе Новоаннинский-Галушкинский: ну хоть бы щебенки свежей привезли что ли .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В рубрику #НАКИПЕЛО Когда будет ремонт на трассе Новоаннинский-Галушкинский: ну хоть бы щебенки свежей привезли что ли .
Свежие комментарии