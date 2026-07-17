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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле четверть трудящихся не знают, сколько зарабатывают их коллеги

В Барнауле четверть трудящихся не знают, сколько зарабатывают их коллеги

В 78% компаний зарплатная информация официально закрыта В Барнауле 74% работающих жителей знают, сколько зарабатывают их коллеги: из них 31% осведомлены о доходах всех сослуживцев, еще 43% — только некоторых, сообщает SuperJob.

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