Lioness Star Dave Annable's Acting Debut Was As An Arsonist On An NBC Crime Drama

Long before he played the husband of Zoe Saldaña's character in "Lioness," Dave Annable made his TV debut as an arsonist in an NBC drama about first responders.
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