Как выбрать садовый инвентарь и не разочароваться в разгар сезона

Май для меня всегда был месяцем предвкушения и легкой паники одновременно. С одной стороны, наконец-то можно перебраться поближе к земле, вдохнуть запах прогретой почвы и представить, как зазеленеют грядки.
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