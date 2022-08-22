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Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе

Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе

90 частей флага были привезены из различных регионов России  В Москве в День государственного флага России прошел флешмоб «Россия объединяет», в рамках которого возле монумента Победы на Поклонной горе был поднят огромный  российский триколор.

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