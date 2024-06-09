Варианты летнего маникюра, трендовые оттенки и дизайны

Лето – это время, когда хочется добавить ярких красок в повседневную жизнь и поднять настроение. Для многих девушек маникюр становится способом отвлечься от рутины и рабочих задач, а в условиях нестабильной ситуации в мире это особенно важно.
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