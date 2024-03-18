«Скоро конец»: Генерал ВСУ рассказал об ужасающем оружии ВС России, которое скоро сильно повлияет: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 18 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Ужас и тысячи погибших ВСУ»: ВС РФ разнесли силы врага на нескольких направлениях, потери ВСУ более 6,5 тысяч: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 15.03.24 г.