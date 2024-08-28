Армия России освободила село Константиновка на Угледарском направлении Помимо значительного продвижения на Покровском направлении российские войска добились успеха и на направлении Угледарском.
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Армия России освободила село Константиновка на Угледарском направлении Помимо значительного продвижения на Покровском направлении российские войска добились успеха и на направлении Угледарском.
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