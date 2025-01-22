«Всё шито-крыто»: Рыбаков возмутился ситуацией со школой «Виндзор» в Орловском МО

На расширенном заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета депутаты поднять вопрос о введении в эксплуатацию здания школы образовательного центра «Виндзор» в посёлке Горки, что в Орловском МО.
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