В День России в Королеве и на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия

В Москве и Подмосковье запланированы масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. На площади перед колесом обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ состоится праздничное мероприятие с восточным акцентом «Плов по-русски».
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