Вообще я сегодня вам цветение персика снимала и море, но моё чутьё повело меня проверить не распустились ли степные ирисы и я их нашла!Множество бутонов, пока только первые цветы и вы точно их застанете на Тарханкуте, если приедете к нам.
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