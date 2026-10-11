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Десятки верблюдов устроили пляжный отдых на берегу моря

Десятки верблюдов устроили пляжный отдых на берегу моря

В Омане есть необычный пляж Фазайя с белоснежным песком, лазурной водой и десятками верблюдов, которые свободно гуляют вдоль побережья.

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