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Никакая человеческая деятельность не имеет смысла, если она не создает ценность

Мы всю жизнь что-то выбираем: одежду, профессию, партнёра, врача, инвестицию. Но если спросить большинство людей, даже профессионалов, что именно они называют ценностью, разговор быстро заходит в тупик, а разброс мнений огромен.

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