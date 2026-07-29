Никакая человеческая деятельность не имеет смысла, если она не создает ценность

Мы всю жизнь что-то выбираем: одежду, профессию, партнёра, врача, инвестицию. Но если спросить большинство людей, даже профессионалов, что именно они называют ценностью, разговор быстро заходит в тупик, а разброс мнений огромен.
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