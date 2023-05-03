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Легковушка сбила юную жительницу Саранска

Легковушка сбила юную жительницу Саранска

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разобрались в обстоятельствах дорожного инцидента в Саранске. По данным ведомства, 18-летняя жительница Саранска попала под колеса автомобиля «Калина», когда пересекала улицу Невского по пешеходному переходу.

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