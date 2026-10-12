Депутат Чернышов: уведомления о списании и зачислении денег лучше сохранять

Многие привыкли удалять SMS от банков и государственных сервисов сразу после прочтения. На самом деле некоторые такие сообщения лучше сохранить на некоторое время, рассказал «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Захарова: Джонсон...
- ЛДПР предлагает у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым