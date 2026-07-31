Онколог: раннее выявление рака лёгкого повышает шансы на выживание

Онколог Анастасия Фатьянова назвала признаки, при которых стоит пройти обследование на рак лёгкого. В беседе с РИАМО она отметила, что кашель дольше трёх недель, кровь в мокроте, необъяснимая потеря веса, боль в груди, осиплость и повторные пневмонии на одном участке требуют обращения к врачу.