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Онколог: раннее выявление рака лёгкого повышает шансы на выживание

Онколог: раннее выявление рака лёгкого повышает шансы на выживание

Онколог Анастасия Фатьянова назвала признаки, при которых стоит пройти обследование на рак лёгкого. В беседе с РИАМО она отметила, что кашель дольше трёх недель, кровь в мокроте, необъяснимая потеря веса, боль в груди, осиплость и повторные пневмонии на одном участке требуют обращения к врачу.

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