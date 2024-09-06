Парень выбросил моего плюшевого мишку, но разозлился, когда я поломала его лего

У многих из нас есть вещи, которые нам дороги как память - о событиях или людях. И очень грустно, когда эти вещи изнашиваются и становятся непрезентабельными, так что и оставить сложно, но и выбросить жалко.
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