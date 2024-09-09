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Актер Гоша Куценко задолжал ФНС почти 700 тыс. рублей

Актер Гоша Куценко задолжал ФНС почти 700 тыс. рублей

Актер Гоша Куценко оказался в списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомились «Известия», сумма неисполненного обязательства артиста составила около 700 тыс.

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