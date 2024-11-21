Госпитализация ребенка после квеста и массовая драка подростков – дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

В Уфе госпитализировали ребенка после квеста, в Краснодаре разбираются в обстоятельствах массовой драки подростков, а в Белгородской области беспилотник атаковал частный дом – эти и другие события произошли в регионах России.
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