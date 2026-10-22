Путь к финалу для конкурсантов состоял из нескольких этапов В Краевом дворце молодежи состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Российской национальной премии "Студент года — 2026".
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