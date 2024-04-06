Что стоит делать в праздник славян День Карны-Плакальщицы 7 апреля, чтобы не накликать беду AdministratorВосточные славяне отмечают уникальный народно-языческий праздник — День Карны-Плакальщицы, который приходится на седьмой день апреля.
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