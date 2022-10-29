Военные водители КФл проходят обучение на современных тренажёрных комплексах в Дагестане

В пункте дислокации соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проходят технические конференции и дополнительные занятия с водителями.
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