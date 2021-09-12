"Гаванский синдром"

Гордон Корера, Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Природу "гаванского синдрома", загадочной болезни, поражавшей американских дипломатов и агентов, пытаются понять очень многие - врачи, ученые, разведчики и правительственные чиновники.