Театр абсурда

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"Гаванский синдром"

"Гаванский синдром"

Гордон Корера, Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Природу "гаванского синдрома", загадочной болезни, поражавшей американских дипломатов и агентов, пытаются понять очень многие - врачи, ученые, разведчики и правительственные чиновники.

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