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В России умер брат приближённого к Зеленскому Подоляка: Что известно о русском родственнике

В России умер брат приближённого к Зеленскому Подоляка: Что известно о русском родственнике

Стало известно о смерти брата советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир. Всё это время он жил в России.

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